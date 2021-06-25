В Свердловской области трое малышей нуждаются в трансплантации почек, но операции в России больше не проводят

На Среднем Урале сейчас девять детей в возрасте до 18 лет нуждаются в пересадке почки, у всех – терминальная стадия почечной недостаточности. Из них трое – это совсем малыши весом до 10 килограммов. Раньше трансплантацию таким детям проводили в Научном медицинском центре здоровья детей, но сейчас отделение закрыто. «Квот с апреля нет», – сообщили «Новому Дню» в областном минздраве.

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, в регионе девять детей с хронической болезнью почек 5Д стадии – это терминальная стадия почечной недостаточности, когда почки самостоятельно не функционируют и не очищают кровь. Все пациенты с такой патологией нуждаются в срочной пересадке органа, без которой исход будет один – летальный.

Операции по пересадке почек детям весом более 10 килограммов, по данным областного минздрава, делают в Российском национальном исследовательском университете имени Пирогова, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. На регион выделяется определенное количество квот, и дети ждут своей очереди.

Однако на сегодняшний день в России нет ни одного медицинского учреждения, где пересаживают почки самым маленьким пациентам – так называемым маловесным детям до 10 килограммов. В Свердловской области таких трое. Все они наблюдаются в Областной детской клинической больнице, там им поддерживают жизнь. Но с 1 апреля 2021 года надежды на операцию для этих детей больше нет. Раньше «маловесными» детьми занималось отделение Научного медицинского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Но после продолжительного скандала оттуда был уволен единственный врач в России, который проводил трансплантации малышам по особой технологии, Михаил Каабак. После его ухода отделение трансплантологии для малышей закрылось. Всего в листе ожидания трансплантации остался 31 ребенок со всей России. Из них трое – из Свердловской области.

«На данный момент квот на трансплантацию почек в указанное учреждение здравоохранения нет», – сообщили «Новому Дню» в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Единственное, что могут сделать свердловские врачи, – это поддерживать и продлевать жизнь маленьким пациентам в надежде, что те доживут до операции. В ОДКБ всем детям с терминальной стадией почечной недостаточности проводят постоянный гемодиализ или перитонеальный диализ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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