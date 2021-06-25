Следователи ищут мужчину с татуировками девушки и дракона (ФОТО)

Следователи города Берёзовского ищут мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

Приметы: плотного телосложения, рост 170 см, носит очки (плохое зрение). Особые приметы: ноги колесом, хромает на правую ногу, татуировки: на груди – храм, на запястье правой руки – дракон, на левом плече – молодая девушка. 15 июня был одет в легкую кофту темно-зеленого цвета, синие джинсы с полосатыми черно-серыми подтяжками, черные кроссовки, имел при себе небольшую сумку светло-коричневого цвета через плечо.

В случае появления сведений о возможном местонахождении подозреваемого следователи просят позвонить по телефонам: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-34369-4-93-66 (следственный отдел СКР). Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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