В «Инвитро» перестали тестировать на антитела к коронавирусу из-за отсутствия реагентов. Такая ситуация наблюдается по всей России, Свердловская область не стала исключением. О том, что у клиники проблема с тестами, «Новому Дню» рассказал один из клиентов, не получивший в срок результаты своих анализов. В соцсетях люди пытаются добиться от лаборатории ответов, когда они получат результаты тестирований: кому-то они нужны для того, чтобы предоставить в больницу, кто-то собрался в отпуск. По телефону дозвониться невозможно – автоинформатор предлагает ознакомиться с той информацией, что есть на сайте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя лаборатории, проблема на самом деле в реагентах. Их планируют получить через 7-10 дней. «Новый День» не смог оперативно дозвониться до пресс-службы лаборатории, чтобы узнать, когда реагенты поступят в Свердловскую область. Примечательно, что на горячей линии сообщают другую информацию: якобы срок проведения теста на антитела может быть увеличен в связи с большим наплывом посетителей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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