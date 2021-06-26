Водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем и врезался в экскаватор, пострадали три девушки (ФОТО)

Сегодня утром на улице Реактивной водитель «Яндекс.Такси», отвозивший трех девушек на учебу, уснул за рулем и врезался в стоящий впереди экскаватор. Все пассажиры госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. Госавтоинспекторы установили, что таксист был за рулем с 9 часов вечера.

В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что ДТП случилось в 8 утра. Volkswagen Polo с надписями «Яндекс.Такси» столкнулся с экскаватором, который стоял впереди него на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. В результате аварии пострадали водитель (он получил перелом ребер и ключицы) и три пассажирки – две 18-летние девушки (ушибы и черепно-мозговые травмы) и одна 17-летняя (перелом ребер и ключицы). Все они госпитализированы.

Госавтоинспекторы установили, что водителю – 42 года, стаж управления машиной – 24. В это утро он работал как таксист и вез девушек на занятия в институт. Причем, как сообщили в ГИБДД, мужчина за рулем находился с 21:00 вчерашнего дня. И сегодня утром за рулем он уснул, поэтому и столкнулся с экскаватором.

Машина получила серьезные механические повреждения, с места ДТП ее эвакуировали спецтранспортом. Все находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями.

«В ходе разбирательства стало известно, что водитель такси осуществлял деятельность с нарушением действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Установлено, что в автомашине имеется газобаллонное оборудование, установка которого не согласована с ГИБДД, также водитель управлял автомашиной без путевой документации. По данным правонарушениям в отношении водителя возбуждены административные производства. По факту аварии проводится дознание, решение по делу будет принято по окончании проведения административного расследования», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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