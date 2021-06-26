На Среднем Урале ждут град и ветер до 27 м/с – штормовое предупреждение

В Свердловской области МЧС объявило очередное штормовое предупреждение: сегодня днем ожидаются усиление ветра до 25-27 м/с, очень сильные дожди, ливни, крупный град, грозы.

При усилении ветра граждан просят быть осторожными на улице, не стоять под линиями электропередачи, деревьями. В собственных домах стоит закрепить все ненадежные конструкции.

«Находясь дома при грозе, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Воздержитесь от топки печей, не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, – обращаются к свердловчанам спасатели. – Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями».

Автомобилистам во время грозы советуют прекратить движение и переждать дождь на обочине. Тем, кого град застал на улице, нужно найти укрытие. Но только – не под деревьями. Если укрытия рядом нет, нужно защитить голову от удара градом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.06.21

Водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем и врезался в экскаватор, пострадали три девушки (ФОТО). / Отключение света в центре Екатеринбурга может стоить автоцентру «Штерн» 50 миллионов рублей. / Отмена массовых мероприятий и подготовка к принудительной вакцинации – «Итоги недели» «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»