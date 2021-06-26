В Екатеринбурге задержали торговца поддельными справками-медотводами от прививки против Covid-19 (ФОТО)

В Екатеринбурге начали торговать поддельными медицинскими справками, которые дают медотвод от вакцинации против коронавируса. Одного из сбытчиков задержала полиция. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.

На подделках стоят штампы действующих городских больниц, хотя сами медучреждения к торговле никакого отношения не имеют. Одного из продавцов задержали сотрудники полиции, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Операция по задержанию прошла накануне в одном из магазинов на улице Шварца. Оперуполномоченные выступили в роли покупателей, приобретя четыре справки, которые были оформлены якобы в трех больницах Екатеринбурга. За каждую продавец потребовал по тысяче рублей. В результате 31-летний мужчина по фамилии Попов, житель города Лесного, был задержан. Ранее он не был судим, в данный момент не работал.

«У горе-бизнесмена изъяты поддельные печати и несколько конвертов с другими липовыми документами по Covid-19. Больницы Екатеринбурга №7, 23 и 41, чьи данные фигурировали в поддельных справках, никакого отношения к противоправной деятельности не имеют. Задержанный гражданин дал признательные показания и написал явку с повинной», – отметил полковник Горелых.

Попов рассказал, что клиентов он искал в интернете, его привлекла возможность легкого заработка. Сейчас полицейским предстоит заблокировать рекламные сайты, а также установить возможных сообщников Попова.

Собранные по факту торговли справками материалы представители Управления экономической безопасности ГУ МВД области направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в подразделение дознания полицейского главка. Действия мужчины подпадают под статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подобные нарушения законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Валерий Горелых напомнил, что покупателям липовых справок в случае выявления тоже может грозить уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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