Количество тяжело больных коронавирусом превысило 400, из них 185 – на ИВЛ

В Свердловской области продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. За последние сутки выявлен 231 новый случай. Количество тяжелых больных и смертей тоже растет.
«Состояние 408 госпитализированных оценивается как тяжелое, 262 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 185 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2159. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает сегодня региональный оперштаб.
За сутки зарегистрировано 17 смертей, что тоже выше чем средние показатели прошлых месяцев. Всего коронавирусом с начала пандемии в регионе заболели 92 933 человека, из них 3777 умерли.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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