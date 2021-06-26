В Кольцово будут прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»

В понедельник, 28 июня, в терминале внутренних авиалиний аэропорта Кольцово откроется мобильный пункт вакцинации, где можно будет поставить прививку «ЭпиВакКорона».

Пункт вакцинации будет расположен на втором этаже терминала внутренних авиалиний, он будет работать по будням с 9 до 15 часов, – сообщили в оперштабе. Интересно, что среди жителей Екатеринбурга почему-то ходит мнение, что вакцина «ЭпиВакКорона» безопаснее и эффективнее «Спутника V», в соцсетях люди пытаются выяснить, в каких поликлиниках есть в наличии именно вакцина, разработанная «Вектором». Для вакцинации в Кольцово необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр.

Добавим, это будет второй пункт вакцинации Кольцово. В первом с марта прививают «Спутником V». Пункт работает в будние дни с 13 до 19 часов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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