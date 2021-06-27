Машина всмятку, водитель погиб: у поселка Исеть перевернулся Hyundai Tucson (ФОТО)

Под Екатеринбургом, в районе поселка Исеть, автомобиль Hyundai Tucson вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. 33-летний водитель погиб на месте, 28-летнего пассажира с разными травмами госпитализировали.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне вечером. Hyundai Tucson двигался со стороны поселка Исеть в сторону Сагры, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, где машина несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте. Пассажир доставлен в больницу №23. Госавтоинспекторы установили, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Наличие алкоголя в крови водителя будет установлено после медицинской экспертизы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.06.21

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