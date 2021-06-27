Почти 200 больных коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 249 новых случаев Covid-19. Все больше людей тяжело переносят заболевание: в реанимациях находится 261 человек, на ИВЛ – 193. Общее количество тяжелобольных составляет уже 419.

Отметим, что количество тяжелых больных за последние два месяца возросло почти вдвое. В начале мая на ИВЛ были около 100 человек в сутки. Количество смертей тоже стало стабильно выше: за последние сутки умерли 16 человек.

По данным регионального оперштаба, еще 2 305 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Всего с начала пандемии переболели 93 182 человека, умерли – 3 793.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.06.21

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