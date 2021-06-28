Сегодня у православных верующих начался Петров пост, который в этом году продлится до 11 июля. Его начало зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, поэтому и продолжительность его различна.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что Петров пост начинается через семь дней после праздника Троицы. В народе Петров пост звали просто «петровки» или «петровка-голодовка», так как в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко.

Петров пост не такой строгий, как великий, но церковный устав все же предписывает воздерживаться от молочной и мясной пищи, а по средам и пятницам также от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника рыба разрешается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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