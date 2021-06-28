День молодежи перенесли в онлайн, но массовые гулянья на Плотинке запретить не удалось (ВИДЕО)

В Екатеринбурге День молодежи в этом году официально перенесли в онлайн. Но в сам праздник, 27 июня, в центре города собрались толпы отдыхающих, которые устраивали концерты и танцы.

«Онлайн» День молодежи в Екатеринбурге

Как ранее сообщали в управлении молодежной политики Екатеринбурга, День молодежи официально разделили на онлайн- и офлайн-части. В офлайне прошли спортивные соревнования – по футболу, роллспорту, парашютному спорту. В онлайн переместили все концерты, которые состоялись 26 июня.

Но в саму дату, 27 июня, в центре Екатеринбурга собралось огромное количество подростков, молодых людей, которые устроили стихийный праздник. Уличные музыканты давали концерты, люди не стеснялись танцевать. На Плотинке собрались сотни зрителей, как это могло бы быть и на официальном Дне молодежи.

Екатеринбург, Всеволод Феникс

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