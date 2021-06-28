С начала года в свердловских лесах заблудились 19 человек, четверо погибли

С начала 2021 года в лесах Свердловской области заблудились 19 человек. Из них 10 были найдены живыми, четверо погибли, еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

Об этом рассказал сегодня на пресс-коференции замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков. Для сравнения: за весь 2020 год потерялись 92 человека. Из них 66 нашли живыми, 11 погибли, 15 ищут до сих пор. Каждый третий пропавший – старше 60 лет. Дети теряются реже, в структуре пропавших их только 10%. В 78% случаях теряются мужчины и только в 22% – женщины. Те, кого не удалось найти живыми, чаще всего погибают от обострения сердечно-сосудистых заболеваний или от обезвоживания, особенно в жаркое время года.

Заместитель начальника отдела розыскной работы УУР ГУ Аркадий Болотов добавил, что чаще всего люди теряются в лесах во время сбора грибов и ягод, поэтому у спасателей еще «все впереди».

Среди советов, которые спасатели дали свердловчанам, такие. Собираясь в лес, необходимо оповестить о своем маршруте как можно больше людей, обязательно взять с собой лекарства, которые человек принимает регулярно, надеть яркую одежду и прикрыть от солнца голову.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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