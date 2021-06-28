Свердловчанка с поддельными скринами об оплате обманывала продавцов сотовых (ФОТО)

Сотрудники полиции ищут жертв 29-летней ранее судимой жительницы Сухого Лога, которую подозревают в целой серии мошенничеств. Девушка искала в интернете объявления о продаже смартфонов или иной электроники и договаривалась с продавцами о встрече. После осмотра товара она соглашалась приобрести его и говорила, что деньги переведет на карту. Но средства не поступали. Лже-покупательница поясняла, что это проблемы у банка, а в качестве своей правоты показывала скриншот о переводе суммы.

«Успокоенный потерпевший передавал девушке покупку и уезжал. Однако ни на следующий день, ни позже средства на карту так и не поступали. Как предполагают правоохранители, подозреваемая не переводила никаких денег, а чеки, которые она показывала продавцам, являются фиктивными. Полученные незаконным путем телефоны девушка продавала», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Там уточнили, что в отношении девушки возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Находчивой барышне грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она под подпиской о невыезде, а полиция ищет других ее жертв – обращаться просят по телефону: 7(343)294-12-77 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Сычева

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