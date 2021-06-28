В Свердловской области выявлено 266 новых случаев Covid-19

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирсной инфекцией. За последние сутки выявлено 266 новых случаев.

Как сообщили в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+66), Алапаевска, Артемовского, Артинского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского Талицкого и Шалинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 93 448.

Состояние 440 госпитализированных оценивается как тяжелое, 272 из них находится в реанимации, в том числе 200 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2 469. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 210 человек, всего болезнь перенесли 87 043 человека.

Зарегистрировано 17 случаев смерти больных Covid-19. Общее число умерших – 3 810.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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