В ГИБДД призвали пропускать спецтранспорт – за полгода 25 машин с маячками попали в аварии

С начала этого года в Свердловской области случилось уже 25 ДТП с участием спецтранспорта, в которых погиб один человек, а 17 получили травмы. Поэтому в ГИБДД напомнили, что автомобили с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом нужно обязательно пропускать.

«Если специальный автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной движется навстречу по дороге без разметки, необходимо остановиться на обочине или у правого края проезжей части. Если по разделительной полосе, нужно остановиться на обочине или у правого края проезжей части. Если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, то достаточно сместиться вправо, освободив лишь крайнюю левую полосу; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым принять меры, адекватные складывающейся ситуации», – напомнили в управлении ГИБДД региона.

Если спецтранспорт движется в попутном направлении, а полоса одна, надо прижаться к обочине или правой части дороги, остановившись. Если полос много, нужно сместиться вправо. «Участники дорожного движения должны понимать, что от их грамотных действий зависит жизнь тех, кто ждет помощи», – отметили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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