Куйвашев обещал не пугать людей вооруженными гвардейцами при проверке масочного режима

Губернатор Евгений Куйвашев согласился, что вооруженные росгвардейцы, проверяющие в магазинах масочный режим, могут слишком взволновать граждан.

«Сотрудники министерства общественной безопасности с начала прошлой недели проверяют, как соблюдается масочный режим в торговых центрах и в транспорте. Это их работа, они делают это по моему поручению. Комиссию сопровождали росгвардейцы – обычно это стандартная практика. Но я согласен с тем, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе.

Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы поставили прививку», – написал губернатор в своем Инстаграме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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