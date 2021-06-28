Главврач ковидария предложил дискриминировать непривитых

Главный врач городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге Александр Прудков предложил дискриминировать непривитых – и сначала оказывать плановую медпомощь тем, кто уже вакцинирован, а потом уже тем, кто ещё нет. С такой инициативой он выступил на первом заседании нового созыва Общественной палаты Екатеринбурга. Об этом рассказала его коллега по ОП Екатерина Петрова. По ее словам, большинство членов палаты поддержали врача.

Отметим, что ГКБ № 40 уже больше года – с начала пандемии – работает в режиме ковидария, причём медики этой больницы принимают самых тяжёлых пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы вовсе запретили оказывать плановую медицинскую помощь непривитым. Это прописано в новых правилах оказания медицинской помощи – приказ утверждён департаментом здравоохранения столицы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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