Из Свердловской области отправились служить почти две тысячи новобранцев

Из областного сборного пункта в Егоршино направлены на военную службу уже 1923 новобранца. Пятнадцать из них уехали служить в Федеральную службу охраны – президентский полк, сообщили в ДИПе.

Чтобы избежать заноса на сборный пункт коронавируса, каждый призывник на месте проходит экспресс-тестирование. Для этого на КПП оборудовано отдельное помещение, время тестирования – 15 минут на человека. Только после отрицательного результата призывника отправляют на медосмотр и профессионально-психологический отбор.

После отбора призывники направляются к месту службы. До аэропорта или вокзала их везут транспортом, прошедшим специальную химобработку. В пути каждому выдают защитные медицинские маски, антисептические гели и бактерицидные салфетки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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