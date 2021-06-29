С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 143 человека

В этом году клещи покусали уже почти 31 тысячу свердловчан – это больше, чем в среднем за прошлые годы. С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 143 человека, с подозрением на боррелиоз – 378 человек.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в этом году пострадавших от клещей в 1,24 раза больше, чем в среднем за последние годы и на 8% больше, чем в 2020-м.

«Зарегистрировано 30 939 пострадавших, из них детей – 5897, – сообщили в пресс-службе. – Случаи укусов были в 67 муниципалитетах, а в 15 ситуация хуже, чем в среднем по области».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». Почему итальянцы мечтают перебраться в Россию. / Екатеринбуржцы часами стоят на жаре, чтобы поставить прививку от Covid-19, в ТЦ – тоже очереди (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»