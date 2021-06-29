В Кольцово подорожали и подешевели ПЦР-тесты

В екатеринбургском аэропорту Кольцово одновременно подняли и опустили цены на ПЦР-тестирование для определения коронавируса в мазках из носоглотки. Такие, напомним, обязаны сдавать все прилетающие в Россию – причём дважды. Сейчас в Кольцово услугу предоставляют два оператора – Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области и «КволитиМед». Первые – несколько снизили цены, вторые – подняли.

Так, в пункте тестирования ЦГЭ сдать тест можно за 1800 рублей, как и прошлой осенью, когда он только открылся. «Мы не только не подняли цену, но и ищем возможности снижения. При регистрации через мобильное приложение тест будет стоить 1700 рублей, по семейному тарифу – 1500 рублей с человека, повторный тест – 1500 рублей», – сообщили в пресс-службе центра.

В кольцовском пункте тестирования «КволитиМед» с выходных подняли цену до 2200 рублей за ПЦР-тест, и ввели услугу срочного тестирования – за 2 часа результат можно получить, заплатив 7900 рублей.

Напомним, из Кольцово теперь можно улететь в Армению, Турцию, Грецию, Беларусь, Кипр, Египет, Узбекистан, и другие страны. Практически везде требуется предъявить результаты теста на коронавирус, в некоторых государствах принимают сертификаты о прохождении вакцинации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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