Третья волна в разгаре: в поликлиниках выстроились очереди из больных коронавирусом (ФОТО)

Жители Екатеринбурга, заболевшие коронавирусом, рассказывают об огромных очередях, которые скапливаются возле амбулаторных ковид-центров. На повторные приемы пациентов приглашают в поликлинику, но медики не справляются с таким потоком. Больные ждут по несколько часов. В оперштабе пояснили, почему так происходит.

Про очереди у поликлиник рассказывают жители Верх-Исетского района, Уралмаша. Например, чтобы попасть на прием в ковид-центр при поликлинике на Московской, 2, пациенты стоят по два часа.

«У меня подтвержденный диагноз «коронавирус», лечился на дому. Сейчас уже почти выздоровел, но мне необходимо попасть на повторный прием. Для всех коронавирусных пациентов на Московской, 2, сделали отдельных вход, чтобы люди не пересекались с другими больными. Но вчера утром в очереди в это отделение было несколько десятков человек! Толпа была и внутри больницы, и снаружи. Некоторые ждали по несколько часов. И все эти люди – с коронавирусом», – рассказал житель Верх-Исетского района.

К вечеру очереди у ковид-центров уже не было, передает корреспондент «Нового Дня», но утром она снова появилась.

В региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса подтвердили, что очереди действительно могут скапливаться. Но в среднем время ожидания приема составляет не более 40 минут: «В данный момент с учетом растущей в регионе заболеваемости медучреждения перестраивают работу, кое-где могут скапливаться очереди, однако, как правило, это вопрос 40 минут. В частности, в поликлинике ЦГБ №2 на Московской, 2, такая картина наблюдается в ранние часы приема, так как люди, игнорируя запись по времени, стараются прийти в медучреждение как можно раньше», – рассказали «Новому Дню».

В штабе также напомнили, что человек с подтвержденным коронавирусом должен соблюдать самоизоляцию и вызывать врача на дом. Однако, по всей видимости, на выздоравливающих пациентов это правило не распространяется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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