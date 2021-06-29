42-летний рецидивист пытался изнасиловать 19-летнюю девушку в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 42-летний ранее судимый мужчина, который в выходные пытался изнасиловать 19-летнюю девушку на улице Малышева. Жертва смогла отбиться от нападавшего, но он похитил у нее рюкзак. Мужчину задержали по горячим следам.

Нападение произошло в ночь на 27 июня. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, 19-летняя девушка возвращалась ночью со своей смены в кафе. Возле одного домов по улице Малышева кто-то толкнул ее в спину, и она упала. Нападавший посоветовал жертве не кричать, и стал срывать с нее одежду. Но девушка начала активно сопротивляться и звать на помощь. В частности, она нанесла мужчине удар в пах, после чего он прекратил до нее домогаться, схватил ее рюкзак и побежал в сторону улицы Лодыгина. Девушка попыталась сама догнать мужчину. Увидев это, он бросил рюкзак и скрылся.

Полиции удалось задержать нападавшего по горячим следам, потому что кто-то из очевидцев сообщил о женских криках на улице Малышева. Патруль обнаружил пострадавшую, которой предложили вместе объехать район.

«Вскоре возле одного из домов они заметили искомого мужчину, который спокойно распивал пиво. После этого подозреваемому пришлось вновь посоревноваться в беге, однако сбежать от полицейских он уже не сумел. Гражданин был доставлен в дежурную часть, где правоохранители установили его личность – оказалось, что задержанный ранее судим за кражи и грабежи», – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование» и п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия в том числе проверяется оперативная информация о возможной причастности задержанного к иным ранее совершенным преступлениям. В связи с чем правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно об иных возможных преступлениях указанного гражданина (на фото), с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону в городе Екатеринбурге: 8(343)356-42-01 или по линии «102».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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