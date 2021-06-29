В Свердловской области выявлено еще 264 случая Covid-19

В Свердловской области за последние сутки выявлено еще 264 случая заболевания коронавирусом, их общее число составило 93 712.

Как сообщили в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+93), Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Бисерти, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, поселка Малышева, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Состояние 456 пациентов оценивается как тяжелое, 277 из них находятся в реанимации, в том числе 202 – на аппаратах ИВЛ. Больных в состоянии средней тяжести на сегодня насчитывается 2613, остальные чувствуют себя удовлетворительно. За сутки выписано 243 человека, всего – 87 286.

Также за сутки умерли 16 больных Covid-19. Общее число летальных случаев в области – 3826.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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