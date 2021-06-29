Мобильные установки позволили ЕТК проводить опрессовки незаметно для горожан (ВИДЕО)

Локальные опрессовки в Екатеринбурге теперь можно проводить без отключения жилых домов от горячего водоснабжения. Это стало возможным благодаря использованию энергетиками ЕТК локальных передвижных установок.

Сегодня, 29 июня, прошли испытания тепловых сетей на улицах Алтайской и Патриотов в Екатеринбурге. Работы проходят в рамках подготовки уральской столицы к зиме.

Спецмашина для опрессовок

Как пояснил журналистам Сергей Помазкин, мастер производственного участка РТС №7 АО «ЕТК», мобильная установка подключается к участку теплотрассы, прочность которого необходимо испытать. Длина одного такого участка – до 3 км. В теплотрассу по трубам подается вода, постепенно давление в ней повышается до 15-16 атмосфер. Спецтехника отслеживает процесс. Если давление вдруг начинает падать, значит, где-то есть повреждение. В этом случае установка отключается от теплосети, а энергетики начинают обход ближайших тепловых камер в поисках неполадок. Если же все в порядке – мобильную установку подключают к следующему участку. Такая технология позволяет избежать крупных прорывов и позволяет не отключать гражданам горячую воду.

Добавим, в прошлые сезоны опрессовки проводились от локальной котельной с предельным давлением не более 10-12 атмосфер, это не всегда позволяло выявить все повреждения на теплотрассах. Новая спецтехника позволяет увеличивать давление до 25 атмосфер. В распоряжении ЕТК в Екатеринбурге сегодня – шесть таких мобильных установок, на территории области – еще три. Всего в межотопительный период только энергетикам РТС №7 (обслуживает Чкаловский район Екатеринбурга) предстоит подготовить к зиме порядка ста километров тепловых сетей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс, Антон Отман

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