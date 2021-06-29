6 тысяч свердловчан заболели ковидом после прививки

Губернатор Евгений Куйвашев назвал число свердловчан, которые заболели после прививки от коронавируса. По его словам, все они лечатся амбулаторно, тяжелых случаев не было.

«На Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тысяч человек. Из них около 6 тысяч человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер. Это сухая статистика», – написал Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Как уже сообщал «Новый День», число желающих поставить прививку в Свердловской области в последние дни активно растет. Например, вчера в Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации наблюдались большие очереди. Десятки человек стояли часами, чтобы поставить прививку от коронавируса, некоторые ждали на жаре и палящем солнце. Сами екатеринбуржцы объясняют, что хотят привиться именно сейчас из-за наступающей третьей волны пандемии и наличия в городе вакцины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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