Наркологию и психиатрию снова отдают под ковидарии

В Свердловской области сотни коек в медучреждениях снова перепрофилировали для лечения больных коронавирусом и пневмониями, передаёт корреспондент «Нового Дня». По приказу минздрава региона, сейчас развёрнуто 6223 койки, в том числе 750 реанимационных. На этой неделе в ГКБ №40 Екатеринбурга вывели 725 коек, в том числе 104 реанимационных. По сведениям агентства, закрываются из-за необходимости работать с Covid-пациентами и хирургические отделения сороковой.

160 коек под ковид-пациентов отдали в городской больнице Первоуральска, 90 – в Верхней Туре, 130 и 90 – в санаториях «Маян» и «Руш» соответственно, а также 120 коек в психиатрической больнице №7 в Екатеринбурге и 100 – в областной наркологической больнице.

Напомним, психиатрические и наркологические стационары ранее уже перебрасывали на работу с коронавиурсными пациентами – в октябре 2020 года, во время начала второй волны. После прохождения пика койки возвращали профильным пациентам.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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