На Средний Урал идут грозы с градом: что делать, если непогода застанет вас на озере

ГУ МЧС выпустило очередное предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Завтра, когда жара достигнет пиковых +37 градусов, в некоторых районах пройдут грозы с градом, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Скорее всего, многие завтра, в пик жары, отправятся купаться на водоемы. Если гроза застанет вас у озера, нужно обязательно выйти из воды и отойти подальше от берега. Лучше найти себе укрытие, например, овраг, и сесть, обхватив ноги руками, советуют специалисты ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Если во время непогоды вы будете в лесу или парке, лучше не использовать для укрытия деревья, потому что дерево при ударе молнии может расщепиться и загореться. Обращайте внимания на деревья рядом: если среди них много пораженных молнией, значит, грунт здесь имеет высокую электропроводность и удар молнии в этот участок наиболее вероятен. Лучше всего для укрытия подойдет участок с низкорослыми деревьями.

Также спасатели советуют автомобилистам не передвигаться на автомобиле во время грозы – лучше дождаться окончания дождя на обочине, заглушить мотор и опустить антенну, не прикасаться к металлическим вещам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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