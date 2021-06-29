На выборах нужны специальные меры по защите здоровья и безопасности – полпред Якушев

В условиях непростой эпидситуации и дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом нужны особые условия для проведения осенних выборов. Об этом на заседании Совета по вопросам местного самоуправления заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Участники мероприятия, как сообщает пресс-служба полпредства, обсудили вопросы подготовки и проведения избирательной кампании.

Голосование будет проходить в течение трёх дней: с 17 по 19 сентября. Жители России выберут депутатов Государственной Думы, трёх регионах Уральского федерального округа также назначены выборы в законодательные органы, во всех субъектах – в органы местного самоуправления.

Полпред также отметил необходимость создать условия для голосования маломобильных избирателей. В частности, для жителей старше 65 лет, кто находится на самоизоляции. У них должна быть возможность проголосовать на дому.

Следующая задача – оснащение избирательных участков средствами индивидуальной защиты. Их региональные избиркомы закупят за счёт федерального бюджета. Будет организована централизованная доставка в муниципалитеты.

Полпред поручил главам муниципальных образований помочь территориальным и участковым избиркомам в дезинфекции избирательных участков.

Вопросы подготовки к выборам главы муниципалитетов должны взять под личный контроль.

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