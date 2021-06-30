Красноуфимским аграриям выдавали зарплату продуктовыми карточками

В Красноуфимском районе после прокурорской проверки прекратили выдавать работникам местных сельхозпредприятий зарплату продуктовыми карточками – «урожайками» вместо денег.

Такая практика была выявлена в ООО «Урал» (директор – Владимир Айметов) и КФХ, которым руководит Валентина Айметова. Например, по данным прокуратуры, сотрудники ООО «Урал» получили часть зарплаты за апрель и май 2021 года на общую сумму свыше 1,8 млн. рублей именно карточками разного номинала (100, 500, 1000 и 5000 рублей). Обменять их на продукты можно было в продовольственных магазинах деревни Русская Тавра. Директору «Урала» внесено прокурорское представление. Подготовлены постановления о возбуждении административного дела по статье «Нарушение трудового законодательства» в отношении юрлица и его директора.

Похожие факты вскрылись в КФХ Валентины Айметовой. В мае 2021 года ее сотрудники также вместо части заработанных денег получили карточки, которые можно было обменять на товары магазинов села Сарсы Вторые. Реакция прокуратуры была аналогичной.

Кроме того, оказалось, что пяти сотрудникам ООО «Тавра» гендиректор (тоже Валентина Айметова) за первые пять месяцев 2021 года задолжала свыше 189 тысяч рублей. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, к 29 июня задолженность погашена перед тремя работниками из пяти.

Погашение задолженности перед остальными сотрудниками находится на контроле прокуратуры. Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в налоговую службу.

Добавим, что, по данным газеты «Коммерсант», сотрудники ООО «Тавра» предполагают, что имущество этого предприятия стоимостью более 100 млн руб. было выведено в ООО «Урал», которое принадлежит Владимиру Айметову. Туда же перешли около 140 сотрудников из 200, работавших в «Тавре». Оставшиеся считают, что «Тавру» готовят к предумышленному банкротству.

Красноуфимский район, Елена Владимирова

Красноуфимский район. Другие новости 30.06.21

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