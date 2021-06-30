Медфракция гордумы развезла «Спутник» по дворам

Депутаты гордумы организовали вакцинацию жителей Екатеринбурга во дворах. Только за последние три дня в рамках акции, которую придумали члены медицинской фракции, первый компонент вакцины «Спутник V» получили больше 400 человек.

Так, в понедельник, 28 июня, мобильный пункт открылся в приемной Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. Сотрудники городской больницы №23 провели вакцинацию. «Она проходит хоть и в нестандартных условиях, но с соблюдением всех условий, дистанции и санэпидрежима. Врачи работают так же, как и в больнице: проводят опрос и осмотр пациентов, выясняют, есть ли у них противопоказания и хронические заболевания, и только потом – допускают или не допускают до прививки, которую ставят в приспособленном для этого помещении», – рассказал заведующий поликлиникой Анатолий Грачев.

За несколько часов прививку поставили больше двух сотен человек, в основном, жители Орджоникидзевского района, хотя часть людей приехали из других районов города и даже из области.

«Вакцинация – это сегодня общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки нашим гражданам, тем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет, быстрее восстановится экономика нашей страны и здоровье наших граждан будет снова в безопасности», – отметил Алексей Вихарев.

Уже завтра депутат вновь организует выездную вакцинацию для желающих – во дворе дома на Стачек, 55. В начале июня там уже проходила акция – Вихарев стал первым в России, кто помог людям пройти вакцинацию прямо в своём дворе. Тогда привились 50 человек. Завтра они придут за вторым компонентом вакцины. В приемной Вихарева объяснили, что прививку там смогут поставить и те, кто ещё не вакцинирован, – первый компонент также будет доступен. Однако нужна предварительная запись в приемной депутата.

Кроме Орджоникидзевского района вакцинация прошла и в Академическом. Там выездные пункты заработали благодаря другим членам медицинской фракции – Анастасии Немец и Николаю Смирнягину. Возле Сахарова, 47, установили специальный медицинский автомобиль, в котором за два дня врачи ДГБ №2 поставили 200 прививок.

«Мы сформировали очередь таким образом, чтобы люди подходили к своему времени. Уже сейчас набралось большое количество людей, которые тоже хотели бы поставить прививку в будущем. Постараемся проводить такую акцию раз в неделю, заявки от людей уже есть», – отметила Немец.

В будущих акциях, вероятно, придётся задействовать уже помещения – из-за большого количества желающих привиться. «Готовы рассмотреть возможность предоставления помещений для вакцинации. Судя по количеству записавшихся на прививку, судя по отзывам пришедших жителей об удобстве такого рода вакцинации, инициатива востребована и должна быть продолжена», – отметил Смирнягин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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