УГМК решила продать автоцентр в Екатеринбурге

Группа компаний УГМК продает автоцентр. В конце июля пройдут торги, на которых будет реализовываться один из крупнейших непрофильных активов – автоТЦ, расположенный по адресу ул. Металлургов, 69.

«Для многих автодилеров этот автоцентр оказался очень интересен, что обусловлено несколькими факторами. В Екатеринбурге, который является торговой столицей региона, иметь автоцентр важно любой крупной как федеральной, так и региональной сети автосалонов. Помимо этого, комплекс находится в самом крупном автомобильном кластере мегаполиса – на Московском тракте, именно с него начинается ряд автосалонов. Первоначально автосалон строился под продажу и сервис автомобилей премиум-класса, поэтому качество здания, его внешняя и внутренняя отделка, состояние коммуникаций – на самом высоком уровне», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

Там же уточнили: площадь автоцентра составляет 6 797,1 кв. м. Объект газифицирован, есть собственная газовая котельная, площадью 33,5 кв. м. Площадь земельного участка, на котором расположен автосалон, 1,2 Га. Земельный участок в собственности.

В составе комплекса входит оборудование для работы всех цехов.

С 2017 года в помещении автосалона работает автоцентр «Автовек», торгующий продукцией АвтоВАЗ и подержанными автомобилями.

«В связи с высоким интересом со стороны профессиональных участников рынка, а также в целях обеспечения максимальной прозрачности сделки, автосалон будет продаваться на Уральской электронной торговой площадке (УЭТП) 29 июля этого года.

Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно обратиться в управление по работе с непрофильными активами УГМК. Там же можно получить полную информацию об объекте», – отметили в пресс-службе УГМК.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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