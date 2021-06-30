В Свердловской области выявлено 272 новых случая коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявлено 272 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе заболели 93 984 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+75), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского и Талицкого городских округов.

Состояние 462 госпитализированных оценивается как тяжелое, 298 из них находятся в реанимации, в том числе 224 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 2 784. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки умерли 17 больных Covid-19, общее число летальных случаев – 3 843.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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