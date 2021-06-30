«Зеленый переход» в ЕВРАЗе – предприятия хотят снизить выбросы углекислого газа на миллион тонн

В тренде актуального во всем мире так называемого «зеленого перехода» намерены действовать в ЕВРАЗе. Его предприятия анонсировали уменьшение выбросов углекислого газа сразу на миллион тонн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе холдинга, амбициозные цели поставлены перед предприятиями на Урале и в Сибири и должны быть достигнуты к 2025 году. «Снижение эмиссии парниковых газов – одна из ключевых целей экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года», – уточнили в холдинге.

Новая экологическая стратегия была утверждена в текущем году, а перед этим, в течение 2020 года, в дивизионах «Урал», «Сибирь» и «Уголь» было разработано около 500 инициатив в рамках работы системы энергоменеджмента, суммарный экономический эффект от них составит около 4 миллиардов рублей к 2025 году.

Согласно новой экологической программе, показатели эмиссии парниковых газов на металлургических предприятиях компании в РФ и Северной Америке должны сократиться на 20% к уровню 2019 года, а угольные предприятия должны добиться 75% утилизации метана, получаемого в ходе дегазации угольных пластов. Выбросы сталелитейных комбинатов в атмосферу должны сократиться на 33%, выбросы пыли от транспортировки и хранения угля – в 1,5 раза. Планируется достичь 95% переработки отходов металлургического производства и общих отходов, 50% использования отходов горного производства, а также перейти на замкнутый цикл водопользования при производстве стали.

Опыт наработок в области энергоэффективности, реализованных в 2020 году, показал, в частности, в дивизионах «Урал» и «Сибирь» эффект в 1,1 миллиарда рублей.

В частности, на ЕВРАЗ НТМК инициативы по энергоэффективности в 2020 году позволили сократить энергоемкость (количество затраченных энергоресурсов на 1 тонну продукции) на 12% по сравнению с базовым значением 2018 года. Сейчас показатель составляет 24,7 ГДж/т (гигаджоуля на тонну жидкой стали). В ближайшие 5 лет энергоемкость сократится еще на 1 ГДж/т, что позволит приблизиться к лучшим мировым практикам. Также в прокатных цехах комбината работают над снижением потребления природного газа.

Всего на ЕВРАЗ НТМК за три последних года затраты на природоохранную деятельность были увеличены до 2,3 млрд рублей. К концу 2020 года только в рамках программы «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология») на комбинате было реализовано три из пяти запланированных проектов: строительство пылегазоочистных установок на запущенных после масштабного техперевооружения домнах №№ 6 и 7, реконструкция установки сухого тушения кокса с переводом коксового газа в энергетические системы комбината. В эти экологические проекты было вложено 2,77 млрд руб., что составляет 81% от общего объема затрат на проекты в рамках программы «Чистый воздух» до 2024 года включительно. Причем эффект от реализации этих проектов достиг 92% от запланированного.

Еще по программе «Чистый воздух» на комбинате предстоит реализовать два мероприятия. Вывести из эксплуатации градирню конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве (КХП), что позволит снизить выбросы на 175 тонн. Также сейчас завершаются пуско-наладочные работы по ремонту и модернизации аспирационных систем миксерного отделения конвертерного цеха, что даст возможность снизить выбросы еще на 32 тонны в год. Общие инвестиции в эти проекты – около 1,7 млрд руб.

Реализация всех этих проектов позволит нам снизить уровень вредных выбросов ЕВРАЗ НТМК на 10 процентов от уровня 2017 года.

«Конечно, технологии не стоят на месте и закрытие площадок с высоким негативным влиянием на экологию необходимо не только для снижения нагрузки на окружающую среду, но и для модернизации производства. Это две неотделимые друг от друга составляющие. За последние 20 лет на ЕВРАЗ НТМК было закрыто более 20 устаревших и экологически вредных производственных объектов. Это и обжимной цех, и устаревшие мощности на коксохимическом производстве. В некоторых подразделениях практически заново перестроили все производство в соответствии с учетом экологической составляющей. При утверждении любых инвестиционных проектов мы рассматриваем их с точки зрения экологичности и влияния на окружающую среду. Мы стремимся повышать эффективность наших производственных мощностей так, чтоб делать жизнь в городах нашего присутствия при этом более комфортной», – рассказал РИА «Новый День» Директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.

Активно работают над вопросами повышения экологичности и в других подразделениях холдинга. Так, на ЕВРАЗ ЗСМК в прошлом году произвели замещение приобретаемых энергетических углей на промпродукт центральной обогатительной фабрики комбината. Экономический эффект составил 124 млн руб. В целом реализованные инициативы позволили сократить энергоемкость комбината на 9% от базового значения и достичь показателя 25,9 ГДж/т. Запланированные в течение 2021 года мероприятия позволят уменьшить показатель энергоемкости еще на 0,9 ГДжт.

На предприятиях Распадской угольной компании проведена инвентаризация электросетевого комплекса, разработана и согласована методика повышения энергоэффективности. Благодаря реализованным мероприятиям энергозатраты удалось снизить на 5,5%. Экономический эффект составил в 2020-м году 309 миллионов рублей.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Елена Васильева

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