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Среда, 30 июня 2021, 15:07 мск

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Жители 54 коттеджей на Уктусе боятся, что их дома пойдут под снос (ФОТО, ВИДЕО)

Жители микрорайона Уктус боятся, что их вполне крепкие индивидуальные коттеджи могут пойти под снос в интересах застройщика, несмотря на заверения мэрии, что этого не будет и вопрос уже решен – в их пользу.

Жители боятся, что их дома снесут ради многоэтажек

Владельцы домов обосновывают свое беспокойство тем, что общественные обсуждения об изменении градостроительного назначения их микрорайона прошли без их ведома и участия. Предложение застройщика заключалось в том, чтобы перевести территорию в границах улиц Шатровой – Патриотов – Яблоневой – Якутской из зоны Ж-2 (индивидуальная жилая застройка) в зону Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

Узнав об этом, жители коттеджей отреагировали бурно. Они писали во все инстанции, что на территории, о которой идет речь, расположены 54 частных дома. Земля, на которой стоят дома, находится в частной собственности владельцев. Строения – в хорошем состоянии, газифицированы, есть горячее и холодное водоснабжение, канализация. Во многих домах проведены ремонт и реконструкция, где-то на месте старых домов построены новые. Многие семьи проживают здесь уже более 40 лет и вложили в свои жилища много средств и сил. Строительство индивидуального жилья было согласовано с прежними руководителями города, все разрешения имеются.

Фото предоставлены жителем микрорайона
Фото предоставлены жителем микрорайона
Фото предоставлены жителем микрорайона
Фото предоставлены жителем микрорайона

Несмотря на опасения горожан, в администрации к собственникам прислушались. Как сообщается на сайте мэрии, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки под председательством вице-мэра Рустама Галямова отдельно проработала этот вопрос. «Результатом проведённой работы стало принятие решения о сохранении территориальной зоны Ж-2, которая может быть изменена только в том случае, если собственники земли продадут участки потенциальным застройщикам под многоквартирное жилищное строительство», – заявили в мэрии.

Однако граждане продолжаются волноваться и утверждают, что никаких письменных гарантий, что их дома не снесут, они не получали. Подробности – на видео.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Всеволод Феникс, Антон Отман

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