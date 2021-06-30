В Екатеринбурге побит температурный рекорд, установленный 67 лет назад (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня днем зафиксирована максимальная температура +34,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен 30 июля 1954 года, на улицах города было +34,6. Синоптики предупреждают: это еще не предел. По данным центра «Фобос», 1 июля в Екатеринбурге ожидается +35... +37°C – это выше климатической нормы на 10-11 градусов. Ночью прохлады тоже не будет: столбики термометров опустятся лишь до +25.

Такую жару в городе не все переносят легко. Сегодня днем на улицах людей было немного, зато у фонтанов – десятки горожан, как взрослых, так и детей. Как Екатеринбург переживает солнцепек, смотрите на видео.

Жара в Екатеринбурге

Чуть полегче станет 2 июля: днем +28... +30°C, возможен небольшой дождь и гроза. 3 июля на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Днем +23... +25°C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Всеволод Феникс

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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