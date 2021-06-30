В Зелёной Роще нашли человеческие кости (ФОТО)

В парке Зелёная Роща екатеринбуржец нашёл человеческие кости. Находку сделал Олег Матвеев вчера поздним вечером. «Вчера вечером во время прогулки в парке на газоне между монастырской стеной и тропинкой я обнаружил фрагменты старых костей, очень похожих на человеческие. Пройти мимо такой находки я не смог и сообщил об этом в отдел полиции. Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие, и изъяли их для дальнейшего исследования. Пока ждал полицию, гуляющие рядом собаководы не обращали внимания на кости, а собачки мирно пробегали мимо находки», – рассказал Олег.

Он предположил, что кости подняло наверх вместе с корнями гигантского пня – дерево буквально выкорчевало во время сильного ветра в выходные. «Парк – это бывшее монастырское кладбище, и сколько еще тут проявится подобных находок без должного и бережного отношения к парку, как объекту культурного наследия», – рассказал он.

Напомним, до реконструкции парка, которая прошла в 2020 году, на этом участке проводили археологическую экспертизу – того потребовали прихожане соседнего храма. Действительно, оказалось, что на этом месте находится старое монастырское кладбище, поэтому власти отказались от идеи делать на этом месте дорожку для бегунов и велосипедистов вдоль забора, разделяющего территории монастыря и Зелёной Рощи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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