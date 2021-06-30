Переизберутся не все: единоороссы выдвинули кандидатов в заксо

Свердловские единороссы окончательно определились с кандидатами в заксобрание на прошедшей 30 июня конференции. Секретарь отделения Виктор Шептий заявил, что списки по сравнению с 2016 годом обновились на 56 процентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую общеобластную тройку ЕР вошли губернатор Евгений Куйвашев, сенатор Аркадий Чернецкий (таким образом, вопрос о его уходе из Совфеда этой осенью снимается) и первый замгубернатора Александр Высокинский.

В территориях по сравнению с 2016 годом произойдут некоторые изменения. Заксо покинут несколько депутатов-ветеранов, на их место будут баллотироваться новички, а также бывшие представители других партий.

Например, по Алапаевскому одномандатному округу вместо выбывающего депутата Олега Исакова партия выставила помощника главы администрации Арамили Евгения Старкова, по списку – олимпийского чемпиона Сергея Чепикова и Владимира Афонина, помощника депутата Госдумы Максима Иванова.

В Асбестовском одномандатном округе вместо ветерана областного правительства и заксо Владимира Власова партия выставила бывшего либерал-демократа Михаила Зубарева. По списку идут главврач Асбестовской больницы Игорь Брагин и действующий депутат заксо Виталий Крупин, недавно заменивший умершего Владимира Терешкова.

Изменилась ситуация и в Белоярском округе. Одномандатником партия выставила экс-коммуниста Вячеслава Вегнера. В списках – директор ООО «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков, и только за ним, на малопроходных позициях, – действующие депутаты Олег Корчагин и Илья Гаффнер.

Сменился кандидат от партии власти в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Вместо Анатолия Никифорова на выборы пойдет его соратник, депутат ЕГД Сергей Мелёхин. По списку – первое место у директора Свердловского медколлежа Ирины Лёвиной.

В борьбе за Ленинский округ не будет участвовать бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, теперь кандидат от ЕР – депутат от СР Виктор Маслаков. В списках – глава района Дмитрий Ноженко и депутат ЕГД Николай Смирнягин.

В Октябрьском округе партия выдвигает Евгения Зяблицева, который в прошлый раз там же стал депутатом как представитель Партии пенсионеров.

Не пошел на выборы действующий депутат по Кировградскому округу, руководитель комитета по законодательству и комиссии по достоверности сведений о доходах депутатов Владимир Никитин. Вместо него партия выдвинула Александра Волкова, вице-спикера гордумы Новоуральска.

Депутат по Тагилстроевскому округу Алексей Кушнарев отказался от участия в выборах в связи с переходом на другую основную работу. Вместо него партия выдвинула депутата Владимира Радаева, он так же как и Кушнарев когда-то, представляет НТМК.

Действующий депутат по Сысертскому округу Андрей Гориславцев, узнав результаты праймериз, решил попытать счастья в СР. Кандидатом от ЕР здесь пойдет гонщик Сергей Карякин.

В остальных одномандатных округах кандидатами выставлены действующие депутаты от ЕР. А в партийных списках есть как действующие депутаты (Виталий Крупин, Алексей Коробейников, Елена Трескова, Виктор Бабенко, Евгений Лутохин, Михаил Ершов, Елена Чечунова, Владимир Анисимов), так и новые кандидаты, например, «молочный король» Сергей Майзель в Богдановиче, замгубернатора Азат Салихов – в Красноуфимском районе, гендиректор ГЛК Гора Белая – Леонид Гункевич. Кроме того, в списках много медиков.

За будущих кандидатов делегаты конференции голосовали тайно. Список по единому округу поддержали 154 из 155 проголосовавших, против – один. за список по одномандатным округам проголосовали 149, против – три.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

В Зелёной Роще нашли человеческие кости (ФОТО). / В Екатеринбурге побит температурный рекорд, установленный 67 лет назад (ВИДЕО). / Мэр Краснотурьинска встретился с пенсионеркой, которая пожаловалась Путину: «И где моя дача?» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»