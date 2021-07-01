Якушев взял на контроль все вопросы жителей УрФО на горячей линии Путину

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев взял на контроль все вопросы из УрФО, озвученные на горячей линии с Владимиром Путиным.

Напомним, что предприниматель из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) рассказал о сложностях с получением кредитов на развитие малого бизнеса. Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) пожаловалась на проблемы с газификацией. Вопрос из Челябинска касался развития транспортной инфраструктуры, в частности, строительства в областном центре метро.

Два обращения прозвучало из Тюменской области. 51-летняя жительница села Абатское пожаловалась, что не может найти работу, а житель посёлка Демьянка рассказал о проблемах с тарифами на коммунальные услуги.

«Во время общения президента с жителями России обсуждались самые разные вопросы и проблемы, те, что волнуют людей. Наши земляки, чьи вопросы прозвучали в эфире, подняли очень важные темы, которые требуют особого внимания. Эти ситуации мы возьмём на особый контроль. В ближайшее время к нам поступят и другие обращения жителей округа. Мы предметно разберёмся в каждой проблеме», – подчеркнул Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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