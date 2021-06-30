Мэр Краснотурьинска встретился с пенсионеркой, которая пожаловалась Путину: «И где моя дача?» (ВИДЕО)

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов уже встретился со Светланой Култыгиной, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа в жилом поселке. Глава города сообщил, что газификация этого района есть в планах на 2023 год. И поинтересовался, где же находится его дача, о которой Култыгина говорила в обращении.

Видео со встречи мэра Александра Устинова со Светланой Култыгиной появилось в инстаграме градоначальника. К женщине приехала целая делегация: мэр, депутат местной думы и прокурор. Все они интересовались, почему женщина сразу обратилась к Владимиру Путину и не обращалась в мэрию? Пенсионерка ответила, что последние 20 лет все местные жители собирали подписи и неоднократно писали в городскую администрацию. Но, по словам Александра Устинова, в последние пять лет обращений точно не было зафиксировано.

Женщине также объяснили, что от магистрального газопровода до ее дома 2,5 километра. Это неблизко, нужно тянуть трубы. В подписи к видео мэр сообщает, что уже выполнен проект высокого давления по району, в 2022 году начнется строительство, далее проведут разводящие сети. Газ в поселке должен появиться в 2023 году.

Кроме того, мэр Устинов попросил женщину показать, где же его дача, о которой она говорила Путину. «У меня ни дачи, ни дома нет», – оправдался Устинов. И все засмеялись.

Напомним, сегодня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожилая жительница Краснотурьинска пожаловалась президенту, что к ее дому не подводят газопровод.

«Дрова дорогие, баллоны с газом запретили, ответьте, как жить? Рядом с нами дачи мэров, все газифицированы», – посетовала пенсионерка.

На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть». После этого сразу отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, который сказал, что у Устинова дачи нет. Спустя час после обращения к Путину прокуратура и следователи начали свою проверку, которая может вылиться в уголовное дело по факту халатности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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