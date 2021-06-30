Спустя час после жалобы Путину следователи и прокуратура начали проверку газификации в Краснотурьинске

Следователи и прокуратура отреагировали на жалобу пенсионерки Владимиру Путину – началась доследственная проверка, может быть возбуждено уголовное дело о халатности.

«Сегодня в средствах массовой информации в рамках прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным опубликованы сведения о том, что в городе Краснотурьинске Свердловской области должностными лицами городской администрации игнорируются просьбы граждан о газификации частных жилых домов. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ «Халатность», – прокомментировал помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ходе проверки допросят и пожаловавшуюся женщину, и сотрудников администрации Краснотурьинска. С момента, как в ходе прямой линии жительница Краснотурьинска сказала Путину, что у нее в доме нет газа, а «дачи мэров газифицированы», прошло 49 минут.

Спустя еще 10 минут сообщение о проверке обнародовала прокуратура по Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее Евгений Куйвашев отчитался, что уже позвонил мэру Краснотурьинска Александру Устинову и потребовал разобраться в ситуации. Устинов же от наличия дачи отрекся.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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