Куйвашев: мэр Краснотурьинска заявил, что у него нет дачи

Губернатор Свердловской области сообщил, что уже связался с мэром Краснотурьинска Александром Устиновым и потребовал решить проблему с газом. «Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения», – написал губернатор в инстаграме.
«Новый День» тоже пытался позвонить Устинову – но звонки журналиста он сбрасывает.
Сегодня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожилая жительница Краснотурьинска пожаловалась президенту, что к ее дому не подводят газопровод.
«Дрова дорогие, баллоны с газом запретили, ответьте, как жить? Рядом с нами дачи мэров, все газифицированы», – посетовала пенсионерка.
На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть».
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 30.06.21
«Зеленый переход» в ЕВРАЗе – предприятия хотят снизить выбросы углекислого газа на миллион тонн. / «Если на даче у мэра есть газ, значит, рядом есть труба», – Путин ответил свердловчанке. / Шилиманову не дали публично изложить свою версию в деле о вымогательстве взятки директором «Титановой долины». Читать дальше
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