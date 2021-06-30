«Если на даче у мэра есть газ, значит, рядом есть труба», – Путин ответил свердловчанке

Сегодня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожилая жительница Краснотурьинска пожаловалась президенту на то, что к ее дому не подводят газопровод.

«Дрова дорогие, баллоны с газом запретили, ответьте, как жить? Рядом с нами дачи мэров, все газифицированы», – посетовала пенсионерка.

На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть». Он напомнил, что в соответствии с принятым федеральными властями решением газификация должна быть для жителей частных домов в глубинке бесплатной. «И к вашему участку должна быть бесплатно подведена газовая труба», – объяснил он и обещал, что вопросом прохождения трубы внутри участка тоже займутся.

Глава Краснотурьинска Александр Устинов на звонок «Нового Дня» не ответил.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 30.06.21

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