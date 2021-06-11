Путин утвердил закон о бесплатной подводке газа до участков россиян

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 11 июня, утвердил изменения в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Документ был разработан правительством по поручению главы государства. Совет Федерации одобрил законопроект 2 июня.

Рассчитывать на бесплатную газификацию могут жители тех населенных пунктов, в которые уже проложена газовая труба. «До границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, а уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», – пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предусматривает введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения – «Газпром» и его компании. На территориях, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации.

В законе прописаны источники финансирования газификации. Речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили». Кроме того, единый оператор или региональный оператор смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, а инвестиционные надбавки на граждан распространяться не будут, пояснили в пресс-службе Госдумы.

По данным кабмина, закон затронет около 2 млн домовладений. Проекты газификации России в ближайшую «пятилетку» обойдутся в 700-800 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.06.21

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