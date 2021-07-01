Медведица кайфует, львы спят: как спасаются от жары звери в зоопарке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге аномальная жара – сегодня снова ожидается до 35 градусов. Самые популярные места в городе – фонтаны, только там собираются десятки горожан. «Новый День» выяснил, как такую погоду переносят обитатели зоопарка.

Зоопарк в жару

Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова, у нас находятся больше 360 видов животных, и основу коллекции составляют обитатели тропиков. Для них жара – это подарок природы. Правда, они привыкли к высокой влажности, поэтому их ежедневно поливают из душа.

«Жители умеренного пояса, это в основном хищники, переживают жару потяжелее, для них существуют специальные укрытия – домики, полки, деревья и кустарники, которые высажены в вольеры рядом с ними. В такую жару обязательно в течение дня все вольеры, грунт и укрытие обдаются водой, чтобы как-то понизить температуру. И многим хищникам дается полезное мороженое – это не сладость, которую употребляем мы с вами, это замороженные фрукты, овощи и рыба», – прокомментировала Екатерина Уварова.

Кто точно не страдает от жары – это представитель Арктики белая медведица Айна. У нее есть собственный бассейн, вода в который поступает из артезианской скважины. Медведица с удовольствием купается и ныряет, по ее морде заметно, как ей это нравится.

Кстати, те, для кого и в нынешние +35 недостаточно тепло, могут почувствовать на себе настоящие тропики. В зоопарке заработал парк бабочек, там очень жарко и влажность около 60%. «У нас представлено 10 видов тропических бабочек из Америки и Азии. Для них такая высокая влажность – порядка 60% – и высокая температура, около 30 градусов, вполне привычно и комфортно. Нам же с вами здесь довольно жарко. Зато после того, как вы полюбовались бабочками и сфотографировались, можно выйти на улицу и понять, что на Урале не так уж и жарко по сравнению с тропиками», – добавила Уварова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Погольский, Антон Отман

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