В аэропорту Кольцово назначен новый исполнительный директор

Назначен новый исполнительный директор аэропорта Кольцово, им стал Александр Пастухов. В должность он вступил с сегодняшнего дня, 1 июля.

Александру Пастухову 31 год, в аэропорту он работает более 10 лет, занимал руководящие позиции в производственных службах аэропорта, был директором по производству и заместителем исполнительного директора аэропорта. В должности исполнительного директора он будет заниматься операционным управлением, развитием маршрутной сети, улучшением инфраструктуры аэропорта, в том числе контролем за реконструкцией Кольцово, которая запланирована на ближайшие годы.

Добавим, до середины мая должность исполнительного директора занимал Алексей Пискунов. 21 мая он скончался после продолжительной болезни.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

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