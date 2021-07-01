В Нижнем Тагиле запретили массовые мероприятия

В Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня отменяют все массовые мероприятия с численностью участников более 50 человек. Ограничение продлится минимум до конца месяца. «Вы сами видите колоссальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городе. По этой причине все массовые мероприятия, рассчитанные больше чем на 50 человек, будут запрещены. Это не затронет работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия, как и раньше, будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности», – рассказала начальник управления культуры города Светлана Юрчишина паблику «Афиша Нижний Тагил».

Добавим, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге Ельцин-центр отменяет обзорные и групповые экскурсии из-за коронавируса. Массовые мероприятия в столице региона пока не отменяются – старт ближайшего запланирован 4 июля, это «Иннопром», который продлится до 8 июля. Ждут иностранные делегации и председателя правительства Михаила Мишустина.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 01.07.21

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