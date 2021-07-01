Ельцин-центр отменил обзорные и групповые экскурсии из-за коронавируса

Ельцин-центр с сегодняшнего дня вводит коронавирусные ограничения. Временно не будут проводиться сборные обзорные экскурсии; посещение музея и арт-галереи возможно только в группах до пяти человек.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе с 1 июля допускается посещение музея и арт-галереи только индивидуально или в малых группах численностью, не превышающей пять человек. Сборные обзорные экскурсии по музею в 15:00 и в 19:00 проводиться не будут. Напоминаем, что посещение музея и арт-галереи возможно только в защитной маске», – сообщили в Ельцин-центре.

Как уточнили в пресс-службе центра, на июль еще не было запланировано массовых экскурсий, поэтому отменять и переносить ничего не пришлось. «Мера носит предупредительный характер», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в первую волну пандемии коронавируса Ельцин-центр был первым учреждением в Екатеринбурге, которое отменило все массовые мероприятия еще до выхода всех запретительных постановлений. Музей Ельцина тоже закрыли раньше других.

На сегодняшний день известно, что из-за коронавируса отменилось торжественное открытие центра «Эрмитаж-Урал» 3 июля: массовое мероприятие решили не проводить. Но сам музей будет работать, посетители смогут прийти по пригласительным билетам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

Вместо осужденного Астахова управляющим Южным округом назначен выходец из прокуратуры. / Якушев взял на контроль все вопросы жителей УрФО на горячей линии Путину. / 1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»