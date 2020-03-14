Ельцин-центр отменяет все мероприятия и закрывает музей из-за коронавируса

Руководители Ельцин-центра сегодня заявили, что с 16 марта отменяются все образовательные, культурные и иные мероприятия центра. Кроме того, на неизвестный срок закрывается музей Ельцина и арт-галерея. Деньги за билеты можно вернуть в полном объеме.

«Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается музей Бориса Ельцина и наша арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра, – говорится в обращении, адресованном посетителям Ельцин-центра и СМИ. – Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жалко прерывать работу, Ельцин-центр понесет финансовые потери, мы доставим вам определенные неудобства, так как вам придется сдавать билеты на наши мероприятия. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить наших гостей и сотрудников».

Билеты, купленные на сайте Ельцин-центра, можно сдать только через сервис «Рамблер.Кассы», написав на адрес kassa@rambler-co.ru (подробная информация есть в электронном билете). Билеты, купленные в кассах самого центра, можно вернуть только на центральной кассе с 16 по 20 марта (время работы дежурного кассира с 10:00 до 18:00).

«О времени возобновления нашей программной деятельности в полном объеме сообщим дополнительно», – сообщили в Ельцин-центре, уточнив, что пока вся работа будет идти в интернете – в соцсетях и на сайте центра

Отметим, что Ельцин-центр также является площадкой для размещения множества офисов, магазинов и офисов. Арендаторы будут принимать решение сами – работать ли им или тоже закрыться.

Напомним, на прошлой неделе правительство Свердловской области выпустило постановление о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. В основном речь идет о стадионных мероприятиях. Концерты и другие культурные мероприятия, образовательные форумы до сих пор в Екатеринбурге не отменяли. Например, в минувшую пятницу в «Екатеринбург-Экспо» подтвердили, что форум Woman's Time Forum с участием Ксении Собчак состоится в намеченные даты, хотя на него и планируется собрать около 4 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.03.20

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