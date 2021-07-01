Оглушающий звук и металлическая крошка в воздухе: ремонт консерватории превратили в пытку для горожан (ФОТО, ВИДЕО)

Центр Екатеринбурга – перекресток улиц Ленина и 8 Марта – в четверг превратился в ад – в раскаленном воздухе летает смесь металла и краски, а шум от строительных работ заставляет людей побыстрее пробегать, закрывая уши руками. Те, кто находятся рядом несколько минут, говорят, что их будто контузило. Как оказалось, сегодня подрядчики, которые занимаются реконструкцией здания консерватории, начали пескоструйной машиной счищать краску с металла.

Адские звуки из консерватории

Взвесь, которая образуется при чистке, просто висит в воздухе, на инструмент и поверхность воду никто не льет. «Здесь ходит много людей, есть семьи с детьми, дети плачут», «Пыль, жара, мимо пройти невозможно», – поделились очевидцы. Еще более серьезная проблема – сильный шум. Сами ремонтники работают в защитных наушниках, пешеходы в лучшем случае спасаются обычными наушниками или просто затыкают уши, что помогает слабо. Обойти этот участок невозможно: от строительных лесов до конца тротуара около метра, а ограждений с предупреждениями о том, что стоит перейти на другую сторону дороги – нет.

Работы по реконструкции объекта культурного наследия «Здание Консистории» идут второй год. Конкурс, который объявляло министерство культуры, выиграла московская компания «Равелин», сегодняшние работы ведет субподрядчик. «Новый День» поговорил с прорабом Сергеем, который рассказал, что всех этих неудобств избежать невозможно, и нарушений никаких нет. «Да, работы шумные, но мы же не в помещении находимся, а какие требования у нас к шуму на улице? И мы не вечером работаем, не ночью. Что касается пыли. Материалы все обеспылены, мы закрыли, что могли, могу сертификаты показать, работает субподрядчик, у которого есть все сертификаты. Стоит жаркая погода, какие-то частички, может, летят», – прокомментировал прораб.

По его словам, шум продолжится сегодня вечером и завтра, после этого подобных работ не будет. В целом же реконструкция должна продлиться до 15 августа, и пока подрядчик укладывается в срок.

Добавим, здание консерватории закрыто лесами второй год. Первоначально объект должны были сдать в октябре 2020 года, но затем минкульт и подрядчик подписали допсоглашение и перенесли окончание работ на 15 августа 2021 года. В документах контракта не объясняется, с чем связано такое решение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Погольский, Всеволод Феникс

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